El Gobierno israelí anuncia una comisión de investigación sobre fallos el 7 de octubre

Según recoge el comunicado al que han tenido acceso medios locales, esta comisión no será estatal, pero tendrá "plenas capacidades para investigar" y el Gobierno se encargará de que su composición reciba la mayor aceptación pública posible.

Mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se encargue de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

Israel es el único país que cuenta con un modelo de comisión de investigación independiente de esta naturaleza. Desde 1968, se han establecido 20 comisiones en Israel para investigar diversos asuntos.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva israelí, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El líder israelí esgrimía que la creación de una comisión podía afectar al curso de la ofensiva en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la llegada del alto el fuego en la franja, el pasado 15 de octubre el Tribunal Supremo le indicó al Gobierno que ya no existía ningún argumento sólido en contra de la necesidad de establecer una comisión estatal de investigación y le dio 30 días para que presentara una nueva actualización sobre este asunto.

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, han llevado a cabo investigaciones internas sobre el 7 de octubre. Sin embargo, un comité de expertos señaló recientemente que la mayoría de las investigaciones del Ejército llevadas a cabo en el 2024 eran "incompletas e insuficientes".

El 7 de octubre de 2023 representó uno de los mayores fracasos militares y de inteligencia de la historia de Israel: miles de milicianos palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a comunidades cercanas a la Franja de Gaza, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251.