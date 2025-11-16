España confirma la detención de 'Pipo', líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos

Fuentes policiales españolas informaron hoy a EFE de la detención de Chavarría, sin precisar el lugar donde se produjo la captura, que fue adelantada este domingo por el Gobierno ecuatoriano.

En un mensaje en redes sociales el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informó de que 'Pipo' fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España -en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de las organización criminal desde España-.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

Según el ministro ecuatoriano, desde España Pipo' "dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos".

El 'Pipo" se había convertido en la actualidad en el delincuente más buscado por Ecuador después de la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), principal líder de Los Choneros.