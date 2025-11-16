La embajada de Ecuador destaca la alta participación en España con 'récord' en Madrid

La embajadora de Ecuador en España, en declaraciones a los medios, destacó esta notable participación en la consulta, comprado con votaciones anteriores, y que se desarrolló con normalidad en los 19 recintos electorales en el país europeo, que cuenta con una importante comunidad ecuatoriana.

Según el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, estaban habilitados para votar en España 196.249 ecuatorianos, en las principales ciudades donde se concentra esta comunidad, como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia.

Los ecuatorianos deben responder en la consulta popular si autorizan una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna de 2008, que se elimine la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas, que se reduzca el número de asambleístas y que se quite la prohibición de establecer bases militares extranjeras.