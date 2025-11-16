La erupción de un volcán en el suroeste de Japón lanza una columna de humo de 4 kilómetros

La erupción tuvo lugar en el cráter de Minamidake alrededor de las 00:57 hora local (15:57 GMT del sábado).

De momento no se han registrado daños, aunque la agencia meteorológica japonesa emitió un aviso por ceniza en partes de la prefectura de Kagoshima, donde se encuentra el volcán.

Además, la erupción lanzó rocas volcánicas a hasta 1,2 kilómetros del cráter.

Unas 600 personas viven en un radio de 4 kilómetros alrededor del Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón, que está bajo el nivel de alerta 3 de una escala de 5, y a cuyo cráter está prohibido aproximarse desde 2016.

Japón está situado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con 110 volcanes activos.