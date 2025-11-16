Una delegación de legisladores taiwaneses viaja a EEUU y Paraguay para reforzar lazos

El grupo está encabezado por el vicepresidente del Parlamento, Johnny Chiang, del opositor Kuomintang (KMT), y está integrado por diputados del gobernante Partido Progresista Democrático (PPD) y de la formación opositora Partido Popular de Taiwán (TPP).

Antes de partir desde el aeropuerto internacional de Taoyuan, Chiang indicó que la primera escala será en la ciudad estadounidense de Detroit, donde asistirán a un evento de la Federación de Cámaras de Comercio Taiwanesas de Norteamérica para conocer de primera mano las necesidades de las empresas taiwanesas en el exterior.

La agenda en Estados Unidos incluye encuentros con congresistas y senadores para "profundizar los lazos bilaterales", señaló Chiang, citado por la agencia isleña CNA.

Tras su visita a Norteamérica, la delegación se desplazará a Paraguay, país con el que Taipéi mantiene relaciones oficiales desde 1957 y que se ha convertido en uno de sus aliados más relevantes en el escenario internacional.

En el último año, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado paraguayos realizaron sendos viajes a la isla, en un contexto marcado por el interés de Taipéi en consolidar sus vínculos con los pocos socios que aún conservan lazos diplomáticos con ella.

Durante los tres días previstos en Asunción, los legisladores taiwaneses se reunirán con líderes políticos locales y revisarán proyectos conjuntos en áreas como economía, agricultura, educación y salud, explicó Chiang.

Paraguay es el único país de Suramérica que mantiene relaciones formales con Taiwán y uno de los doce en todo el mundo que reconoce a la isla como Estado soberano, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El viaje se produce, además, tras diversos gestos recientes de apoyo político recíproco.

En octubre, el presidente taiwanés, William Lai, destacó ante una delegación parlamentaria paraguaya la "alianza" entre ambos territorios y la cooperación en sectores estratégicos como la educación, las infraestructuras y la ganadería.

Por su parte, el Gobierno paraguayo ha reiterado en múltiples ocasiones que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.