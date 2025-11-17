Ascienden a 21 muertos y 40 heridos las víctimas por accidente de bus en ladera en Ecuador

El accidente de tráfico ocurrió este domingo cuando los ocupantes del vehículo se dirigían a votar en las consultas popular conovadas por el presidente, Daniel Noboa, cerca de la localidad de Simiatug, en la provincia andina de Bolívar y los heridos fueron trasladadas a centros sanitarios de las ciudades de Ambato y Guaranda.

Los equipos de socorro confirmaron que el autobús perdió pista, volcó y se precipitó aproximadamente 150 metros, según el ECU 911, que coordinó la movilización de unidades de primera respuesta del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional del Ecuador.

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el referéndum y consulta popular convocados a petición de Noboa, indicaron medios locales.

La Fiscalía ordenó este domingo el levantamiento de cadáveres y la práctica de autopsias e identificación de los fallecidos, sin ofrecer ningún balance de víctimas del accidente.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue donde, este lunes, los familiares se organizaban para trasldarlos en una caravana a sus poblaciones.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 accidentes de tránsito anuales y más de 2.000 fallecidos, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).