Bruselas mejora sus previsiones de crecimiento y déficit para España en 2025 y 2026

Las Previsiones Macroeconómicas de Otoño del Ejecutivo comunitario también mejoran la proyección de déficit público del país, que se reducirá hasta el 2,5 % del PIB este año y hasta el 2,1 % el próximo, tres y cuatro décimas por debajo de lo que anticipó en primavera, debido al aumento de la recaudación fiscal y al menor impacto de las ayudas por la dana.

"La demanda interna se perfila como el principal motor del crecimiento entre 2025 y 2027, impulsada principalmente por el consumo privado y el buen desempeño de la inversión", apunta el informe de la Comisión, que señala que el mayor poder adquisitivo y el crecimiento del empleo en un contexto de inmigración sostenida impulsarán el gasto de los consumidores.

Por el contrario, espera que las exportaciones netas contribuyan de forma ligeramente negativa al crecimiento del PIB en 2025 y 2026 debido a una evolución menos dinámica de las exportaciones y al aumento de las importaciones, mientras que su aportación volverá a ser positiva en 2027, ejercicio para el que Bruselas prevé una expansión del 2,0 %.

Las previsiones de la Comisión son más optimistas que las últimas del Gobierno, que prevén un avance del 2,7 % este año y del 2,2 % el próximo, y sitúan de nuevo a la economía española como la que más crecerá entre las grandes del euro en ambos ejercicios.

Los riesgos para la perspectiva, avisa Bruselas, están ligados a la posible ralentización de la actividad de los principales socios comerciales de España, que afectaría negativamente al turismo y la inversión empresarial, y a nivel doméstico a una desaceleración de los flujos migratorios más pronunciada de lo previsto, que podría reducir el dinamismo del mercado laboral.

En cuanto al desempleo, la Comisión Europea prevé que se reduzca hasta el 10,4 % en 2025, al 9,8 % en 2026 y al 9,6 % en 2027 gracias a un "inesperado" aumento del empleo que atribuye sobre todo a la llegada de inmigrantes y, si bien señala que son los niveles más bajos en más de una década, subraya que están aún entre los más altos de la UE.

En el capítulo fiscal, espera que el déficit se reduzca desde el 3,2 % del PIB en 2024 hasta el 2,5 % del PIB este año debido a la eliminación gradual de las medidas adoptadas por la crisis energética y el menor impacto de las ayudas por la dana, que el año pasado sumaron 0,4 puntos porcentuales al déficit público.

También contribuirá el aumento de la recaudación fiscal por las medidas adoptadas en diciembre de 2024, que incluyen modificaciones sobre el impuesto de sociedades o tasas adicionales a los cigarrillos electrónicos.

En 2026, Bruselas prevé que el déficit baje hasta el 2,1 % a pesar del aumento del gasto en intereses y pensiones, ya que calcula que se verá compensado por la reducción de las ayudas energéticas y por las inundaciones y los ingresos que generará el tipo mínimo global para las multinacionales.

El desvío presupuestario se estabilizaría en esa cota en 2027.

La deuda pública, por su parte, se reducirá al 100 % del PIB este año, al 98,2 % el próximo y al 97,1 % en 2027 gracias al "crecimiento económico sostenido" y el recorte del déficit, según la Comisión, que destaca que será la primera vez que la deuda baje del 100 % desde 2019.

La inflación se situaría en el 2,6 % este año y se moderaría al 2,0 % en 2026 y 2027, cotas ligeramente superiores a lo anticipado en primavera.