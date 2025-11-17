Japón envía a un representante a China para tratar de rebajar la tensión por Taiwán

El director de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía de la cancillería nipona, Masaaki Kanai, partió este lunes hacia el gigante asiático y se espera que mantenga una reunión con oficiales chinos para subrayar que Japón no ha modificado su postura de no reconocer a Taiwán como un gobierno legítimo, señaló Kyodo.

La noticia llega tras días de reproches cruzados entre Pekín y Tokio después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera hace algo más de una semana ante el Parlamento que un ataque militar de China a Taiwán podría justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Pekín sostiene que esas palabras constituyen una "grave injerencia" en sus asuntos internos, ha pedido a Japón que se retracte y ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen al archipiélago, alegando un deterioro del entorno de seguridad para los ciudadanos chinos.

A la tensión se ha sumado la polémica causada poco después de las declaraciones de Takaichi por un comentario en redes sociales del cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicado y posteriormente eliminado, en el que instaba a la decapitación de la mandataria, lo que motivó una protesta diplomática de Tokio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Japón y China siempre se están comunicando a diferentes niveles", dijo este lunes el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kihara señaló además que la advertencia de China a sus ciudadanos de no viajar al archipiélago "no es compatible con la dirección general de promover una relación bilateral estratégica mutuamente beneficiosa".

Japón defiende que su postura respecto a la situación de Taiwán no ha variado, y ha insistido en que el conflicto entre Pekín y la isla autogobernada debe resolverse de manera pacífica.