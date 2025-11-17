La acción climática habría sido sensiblemente menor sin el Acuerdo de París, dice la OCDE

En un informe publicado este lunes a partir de entrevistas a más de 250 responsables públicos y expertos de más de 60 países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que con ese acuerdo del que en unas semanas se va a cumplir el décimo aniversario los esfuerzos climáticos están "mejor coordinados" y son "más ambiciosos y más eficaces".

Más del 80 % de los responsables públicos consultados y el 60 % de los otros expertos estiman que la atenuación del cambio climático se ha convertido en una prioridad nacional en sus países, pero sin el compromiso de 2015 solo un 50 % estiman que eso habría ocurrido.

Además, el Acuerdo de París refuerza la confianza en la acción futura, ya que son casi el doble de los encuestados los creen que las políticas climáticas estarán en vigor en 2040 respecto a los que piensan que se mantendrían sin él.