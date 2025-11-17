La India detiene a un segundo presunto colaborador del atacante suicida de Nueva Delhi

El arrestado, identificado como Jasir Bilal Wani, fue detenido en Srinagar, la capital de la Cachemira administrada por la India, informó la NIA en un comunicado difundido en X.

Según la agencia antiterrorista, el sospechoso proporcionó apoyo técnico al grupo, modificando drones y tratando de fabricar cohetes para posibles ataques, y trabajó "en estrecha coordinación" con el atacante, Umar un Nabi, un médico cuya identidad fue confirmada por análisis de ADN.

Wani es el segundo detenido en menos de 48 horas en relación con el atentado. El domingo, la NIA anunció la captura en Nueva Delhi de Amir Rashid Ali, residente de Cachemira y acusado de haber conspirado con el atacante y de facilitar la compra del vehículo utilizado para la explosión.

Ambos sospechosos proceden del valle de Cachemira, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones desde el ataque. La Policía demolió la semana pasada la vivienda de Nabi en el distrito de Pulwama, dentro de un operativo más amplio contra supuestas redes insurgentes, y ha llevado a cabo cientos de redadas en busca de posibles colaboradores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La NIA confirmó este lunes la incautación de un segundo vehículo perteneciente al atacante suicida, que está siendo examinado en busca de pruebas, y explicó que ha interrogado hasta ahora a 73 testigos, incluidos varios de los heridos en la explosión del 10 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades indias investigan si los detenidos mantenían vínculos con presuntas redes militantes activas en Cachemira y a las que Nueva Delhi atribuye apoyo desde Pakistán.

Explicó que sus equipos continúan siguiendo múltiples pistas en varios estados para "desentrañar por completo la conspiración" detrás del atentado, el primero con víctimas mortales en la capital india desde 2011.