La princesa Aiko de Japón parte hacia Laos en su primer viaje oficial al extranjero

Durante la visita, que se prolongará hasta el sábado, la princesa se reunirá con el presidente laosiano Thongloun Sisoulith, además de asistir a una cena organizada por el vicepresidente del país, Pany Yathotou, según la Agencia de la Casa Imperial, citada por la cadena pública japonesa NHK.

Según lo previsto, la joven de 23 años llegará a la capital del país este mismo lunes por la noche, para comenzar su viaje durante toda la semana, donde conocerá la historia y la cultura de Laos.

El martes visitará los lugares más representativos de la zona, como el monumento a los caídos en la Guerra de Patuxai, o 'That Luang', también conocida como la pagoda dorada, uno de los símbolos nacionales más importantes.

Ese mismo día, la princesa acudirá a su visita de cortesía con el presidente Sisoulith, así como al banquete organizado por Yathotou.

El miércoles, la princesa acudirá a un centro de artes marciales donde imparten clases voluntarios japoneses, y a una instalación dedicada a las bombas que quedaron sin detonar durante la Guerra de Vietnam, cuando Laos fue utilizada como ruta de suministro por Vietnam del Norte.

El jueves, Aiko viajará a Luang Prabang, antigua capital del país, donde visitará el Palacio Imperial, ahora convertido en Museo Nacional; el famoso templo Wat Xieng Thong; y un hospital infantil de la zona, construido con ayuda japonesa. La visita finalizará el sábado 22, cuando la princesa tiene previsto regresar a Japón.

Será el primer viaje al extranjero de Aiko, que no ostenta el título de heredera ni tiene derechos sucesorios debido a la existencia de ley sálica en Japón, desde que completó su licenciatura universitaria en primavera del año pasado, momento a partir del cual se han visto incrementadas sus tareas oficiales como integrante de la familia imperial.