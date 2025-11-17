Médicos opinan que se debe reducir la brecha digital en El Salvador para proyecto de salud

De acuerdo con informaciones de la prensa local, que retoman datos oficiales, al menos 1,47 millones de salvadoreños siguen fuera del entorno digital, lo que supone un 23.1% de la población que permanece desconectada.

El proyecto anunciado por Bukele se trata de una aplicación denominada 'Doctor SV' en la que los usuarios tendrán acceso a servicios de consultas por videollamada, diagnóstico asistido por inteligencia artificial, acceso a recetas médicas y estudios gratis.

Para el médico Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador, el proyecto "no se trata de un nuevo sistema de salud pública, sino de una herramienta que va a permitir atención médica, utilizando la tecnología, lo que significa otra forma de brindar atención".

A criterio de Solano es necesario acortar la brecha digital en El Salvador, "que más o menos es del 23 % de la población", dijo y señaló que "la gente que está en el área rural va a seguir estando no cubierta porque no tienen acceso a internet y a las tecnologías, con lo que también hay que acabar con el analfabetismo digital".

Rafael Aguirre, médico y secretario general Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), apuntó que 'Doctor SV' "es una herramienta para garantizar el acceso oportuno para enfermedades comunes".

Además, apuntó que "se debe tener en consideración que todavía la inteligencia artificial como tal está en desarrollo".

De acuerdo con Bukele, el uso de la aplicación es opción y que no implica el cierre de hospitales o clínicas del sistema del Ministerio de Salud e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).