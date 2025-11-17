Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,11 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq abría con una subida del 0,25 %.

Nvidia bajó un 1,26 % antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del miércoles.

Los inversores también estarán pendientes del dato de empleo no agrícola de septiembre, que se publicará este jueves y será el primero tras el parón informativo por el cierre del gobierno estadounidense.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,08 %, hasta 60,04 dólares el barril.

