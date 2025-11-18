Al menos seis presuntos insurgentes maoístas muertos en un operativo de las fuerzas indias

El choque armado ocurrió a primera hora de la mañana en una región montañosa de difícil acceso de Andhra Pradesh, donde células maoístas continúan operando pese a la fuerte presión militar de los últimos años, indicó el superintendente de Policía Amit Bardar a la agencia local PTI.

Los agentes realizaban una misión de rastreo cuando fueron atacados desde posiciones ocultas, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Según PTI, entre los fallecidos podría encontrarse Madvi Hidma, uno de los comandantes más buscados del Partido Comunista de la India (Maoísta) y considerado el presunto autor intelectual de algunas de las emboscadas más letales contra la policía y las fuerzas paramilitares en la última década.

No obstante, ni las autoridades estatales ni el Gobierno central han confirmado oficialmente su muerte y señalaron que los cuerpos se encuentran en proceso de identificación.

El enfrentamiento se inscribe en el conflicto que la India libra desde hace más de cincuenta años contra la insurgencia naxalita, un movimiento armado de inspiración maoísta que surgió en 1967 en el pueblo de Naxalbari, en el estado de Bengala Occidental, tras una revuelta campesina contra abusos en el acceso a la tierra en la época colonial.

Desde sus orígenes, el movimiento se expandió hacia regiones rurales y boscosas del centro y este de India, donde residen comunidades indígenas que históricamente han sufrido pobreza y marginación, y que han mantenido su cinturón de influencia en lo que se conoce como el "Corredor Rojo".

Los maoístas afirman que luchan por los derechos de las poblaciones tribales frente al Estado, mientras que el Gobierno indio considera al grupo la principal amenaza interna a su seguridad nacional.

El Gobierno indio intenta desmantelar esta insurgencia mediante una estrategia reforzada desde 2014 y ampliada a partir de 2019 con operaciones conjuntas entre fuerzas paramilitares federales y policías estatales. Según cifras oficiales, el conflicto ha causado cerca de 12.000 muertos en las últimas décadas, en su mayoría civiles.