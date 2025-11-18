Digitalización, sostenibilidad y apoyo a empresas, ejes del mayor banco público uruguayo

García participó en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), instancia en la que aseguró que el Banco de la República Oriental del Uruguay (Brou), que "acaba de cumplir 129 años", "ha acompañado la historia moderna del Uruguay".

"El Banco República tiene activos por 24.500 millones de dólares. Esos activos en la última década se multiplicaron por una vez y media, y pese a que esta ha sido una década que desde el punto de vista económico no ha tenido el dinamismo que nos hubiera gustado que tuviera", puntualizó el ejecutivo.

En los últimos años, acotó García, el banco, cuya presidencia asumió este año, con el comienzo del Gobierno de Yamandú Orsi, "ha tenido muy buenos resultados", con un último balance mensual que ronda los 373 millones de dólares; algo que implicará cerrar el año con "entre 450 y 500 millones de dólares".

En ese sentido, el presidente de la entidad bancaria insistió en que tiene "una liquidez muy importante, que es casi estructural y está disponible para los proyectos que aparezcan" y que además "está ávido de financiar proyectos que tengan que ver con el crecimiento económico" y "con las puertas abiertas" a las posibilidades de las empresas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la vez, García indicó que el Brou tiene otorgados "más de un millón de préstamos" en el país y que siete de cada diez préstamos hoy son tramitados a través de la página web o de la aplicación, por lo que resaltó la importancia del proceso de digitalización llevado adelante acorde con "las tendencias mundiales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El banco compite y compite fuerte, no solo a nivel del sistema financiero sino de las nuevas modalidades financieras tecnológicas que existen y algunos otros temas más que surgen de manera permanente, por los cuales hay que estar permanentemente actualizado", esgrimió el además exministro de Economía y Finanzas.

García sostuvo que la institución tiene "dos ejes transversales" que coinciden con los que tiene hoy el mundo: la digitalización y la sostenibilidad.

"El mundo ha ido generando los mecanismos necesarios para cumplir con esa sostenibilidad y estoy pensando en la exigencia de los mercados internacionales. Entonces, esos dos ejes nos cruzan permanentemente", enfatizó.

A su vez, el presidente presentó -durante la disertación- dos nuevas tarjetas, una de ellas denominada Agro Brou y, dirigida al sector agroindustrial, y otra bautizada 'Mipyme', para las micro, pequeñas y medianas empresas, y señaló que, "sin descuidar a las grandes", el banco tiene un foco puesto en estas para ayudarlas a acceder al crédito.