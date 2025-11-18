España celebra la resolución sobre Gaza, pero advierte que es el inicio de un largo camino

Albares hizo esta reflexión en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE) recogida por EFE, al ser preguntado por la resolución que aprobó este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino que asegure las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteja a los civiles y los corredores humanitarios y capacite a una nueva fuerza policial palestina.

El ministro español dijo que es una "buena noticia" la aprobación del plan porque significa que las Naciones Unidas se involucran en la paz para Oriente Medio y para los palestinos y gazatíes, además de respaldar la solución de dos Estados para Israel y Palestina.

Sin embargo, advirtió que solo es "el inicio de un largo camino" que todavía hay que recorrer y que, por lo tanto, esta resolución "no se puede considerar el punto de llegada" y pensar que ya "no hay nada que hacer".

En esa línea, insistió en que hay que garantizar que los palestinos estén al frente de la paz en Gaza y de su reconstrucción, y que "todo" lo que se haga en adelante "no sirva para debilitar aún más" la solución de los dos Estados, sino que, "muy al contrario", sirva "para reforzarlo".