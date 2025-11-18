La película brasileña 'Agente secreto', premiada en el festival español de Málaga

La película conquistó al jurado con su capacidad de combinar intriga, reflexión y una mirada muy personal del género contemporáneo, informó Fancine en un comunicado.

Es una trama sobre corrupción, persecución política y represión policial ambientada en la dictadura militar brasileña.

Mendonça Filho hace historia en el certamen al convertirse en el primer director que obtiene el premio a la mejor película en dos ediciones, después de haberlo conseguido en 2019 con 'Bacurau'.

'Agente secreto' ha cosechado este año galardones en numerosos festivales de Europa, Asia y América, entre ellos el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes, que se llevó su protagonista Wagner Moura.

