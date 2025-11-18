Mundo
18 de noviembre de 2025 - 18:05

La película brasileña 'Agente secreto', premiada en el festival español de Málaga

Málaga (España), 18 nov (EFE).- La producción brasileña 'Agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho, ganó este martes el premio al mejor largometraje del trigésimo quinto Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine).

La película conquistó al jurado con su capacidad de combinar intriga, reflexión y una mirada muy personal del género contemporáneo, informó Fancine en un comunicado.

Es una trama sobre corrupción, persecución política y represión policial ambientada en la dictadura militar brasileña.

Mendonça Filho hace historia en el certamen al convertirse en el primer director que obtiene el premio a la mejor película en dos ediciones, después de haberlo conseguido en 2019 con 'Bacurau'.

'Agente secreto' ha cosechado este año galardones en numerosos festivales de Europa, Asia y América, entre ellos el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes, que se llevó su protagonista Wagner Moura.

