Macron recibe al escritor franco-argelino Boualem Sansal tras su regreso a Francia

En un comunicado, la Presidencia francesa aseguró que Macron se complace "profundamente" por la liberación de Sansal, "un gran escritor cuya dignidad, fortaleza moral y valentía han sido ejemplares".
"Su liberación es un momento de emoción y alegría. Fue posible gracias a un proceso caracterizado por el respeto, la serenidad y la excelencia", destacó el jefe del Estado francés.
Macron agradeció nuevamente al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, su "compromiso" y su "crucial" mediación con las autoridades argelinas para la puesta en libertad del escritor, de 80 años y enfermo de cáncer.
Asimismo, el presidente francés celebró la decisión de su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, de conceder el indulto a Sansal, nacido en Argelia y naturalizado francés en 2024.
Y aseguró que Francia desea ahora "fervientemente" la liberación del periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia, y que París trabaja ahora para lograrla.
En Argelia, Sansal cumplía una condena de cinco años de prisión por "atentar contra la unidad nacional" y otros cargos.
Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo y ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Su primera obra, 'El juramento de los bárbaros' (1999), recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques).