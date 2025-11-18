Macron recibe al escritor franco-argelino Boualem Sansal tras su regreso a Francia

París, 18 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes en el Palacio del Elíseo al "gran escritor" franco-argelino Boualem Sansal, tras regresar a Francia desde Alemania, dónde viajó hace seis días después de ser indultado de la condena de cárcel que cumplía en Argelia.