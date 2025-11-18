Zelenski se interesa en España por sistemas avanzados antidrones y radares militares

El propio Zelenski, de visita en España, informó de ello con un mensaje en la red X para explicar que ha visto radares avanzados y sistemas antidrones.

"Todo esto significa una mejor protección para nuestras vidas", dijo el presidente ucraniano en alusión a la guerra tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Zelenski fue recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, y a continuación hizo un recorrido por las instalaciones de esta empresa española, donde exploró los sistemas de defensa.

Los responsables de Indra le mostraron uno de los radares más avanzados que usan las fuerzas armadas, los LTR-25, además de soluciones integrales para detectar, seguir y neutralizar las amenazas de drones.

También pudo conocer un sistema modular con estación de armas controlada remotamente y que puede instalarse en un vehículo de apoyo militar, así como un vehículo terrestre no tripulado capaz de acceder a áreas complejas y equipado con radar Nemus, con capacidades de detección de proyectiles y drones.

Zelenski se reunió con responsables de otras doce empresas del sector de la defensa, entre ellas Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía que planea fusionarse con Indra.

En la reunión, también participaron Arquimea Group, Centum, Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesia, Sener, Tecnove y Urovesa.

El programa de Zelenski en España incluye sendas reuniones este martes con el rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una gira europea para recabar apoyo militar y diplomático, que comenzó el domingo en Atenas.

El presidente ucraniano informó hoy a las principales autoridades del Parlamento español de la situación en el frente de guerra y pidió ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles adicionales.

"También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas", detalló Zelenski en otro mensaje publicado en X.