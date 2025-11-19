Aerolínea hongkonesa Cathay Pacific ofrece alterar billetes a Japón tras alerta de viaje

En un comunicado difundido el miércoles, la compañía explicó que “supervisa de cerca la situación” y que, a la luz de las advertencias emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y por el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de ajustar sus itinerarios.

La empresa precisó que hará “todo lo posible por ofrecer flexibilidad y atender las necesidades de los clientes”, aunque no detalló si los cambios o cancelaciones estarán exentos de penalización ni hasta cuándo se aplicará la medida.

Los viajeros que adquirieron sus billetes directamente con la aerolínea podrán gestionarlos a través de sus canales de atención habituales, mientras que quienes los compraron mediante agencias deberán cursar las solicitudes por esa misma vía.

La decisión llega tras las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien insinuó que Tokio podría desplegar sus fuerzas armadas en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán. Pekín consideró sus palabras “provocadoras” y alertó de los efectos negativos sobre la seguridad de los ciudadanos chinos en Japón.

El Ministerio de Exteriores de China emitió el viernes una advertencia de viaje en la que aseguró que la situación para sus nacionales “ha seguido deteriorándose”. La Oficina de Seguridad de Hong Kong secundó el aviso e instó a la población a mantener la cautela durante sus desplazamientos al archipiélago.

Tras esas recomendaciones, compañías como Air China, China Southern o China Eastern anunciaron que permitirán reembolsos y modificaciones sin cargos para vuelos entre el pasado fin de semana y el 31 de diciembre, siempre que los billetes se hubieran adquirido antes del pasado sábado.

Datos del sector indican que desde la publicación del aviso se han registrado unas 491.000 cancelaciones de reservas hacia Japón, equivalentes a cerca del 32 % del total de billetes.

Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país recibió en septiembre 3,25 millones de visitantes internacionales, un 13,7 % más interanual, incluidos 149.500 procedentes de Hong Kong, un incremento del 12,1 %.

Durante 2023 viajaron a Japón unos 2,68 millones de hongkoneses, lo que representó aproximadamente el 7,3 % del total de turistas extranjeros.