Alias Iván Mordisco amenaza al Gobierno colombiano tras la muerte de menores en bombardeos

"Las FARC evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadores", dijo Mordisco en el video, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, en el que sostuvo que los recientes bombardeos responden a una supuesta "complacencia con los gringos sedientos de sangre de niños colombianos".

Según Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, las operaciones militares han causado la muerte de "15 menores de edad" y acusó al Gobierno de "hipocresía" por cuestionar ataques en Gaza y el Caribe mientras, según él, ejecuta acciones letales en zonas remotas del país como Guaviare y Arauca.

El Gobierno contabiliza 12 menores reclutados por el EMC fallecidos en los recientes bombardeos y otros tres en enfrentamientos directos, muertes de las que responsabiliza a la guerrilla por incorporar a sus filas de manera forzada a niños, niñas y adolescentes.

El guerrillero también amenazó con interferir en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en las regiones donde el EMC tiene presencia.

"Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas", afirmó.

En su mensaje, el jefe guerrillero acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "declarar la guerra contra las FARC", de perseguir a líderes sociales y de gobernar "con la derecha", pese a liderar un gobierno de izquierdas.