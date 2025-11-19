China dice que exención mutua de visados con Rusia "reforzará aún más los intercambios"

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que su país "otorga gran importancia a facilitar los intercambios personales de China y Rusia".

Mao aseveró que "como los mayores vecinos el uno del otro", una exención mutua de visados entre China y Rusia "redundará en el beneficio de ambos países".

Rusia eliminará pronto el régimen de entrada por visado para los turistas chinos, respondiendo a una medida similar del país asiático, prometió este martes Putin, al recibir al primer ministro chino, Li Qiang.

"La decisión de nuestros amigos chinos de introducir un régimen sin visado para los ciudadanos rusos facilitará, sin duda, una mayor extensión de los contactos entre nuestros pueblos", dijo Putin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe del Kremlin aseguró que Rusia implementará pronto "medidas similares" para ciudadanos chinos y llamó a proteger la cooperación bilateral, que ha alcanzado el nivel más alto de su historia, de "influencias negativas" de terceros países, en aparente alusión a Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la industria turística rusa, el flujo de los turistas chinos al país puede aumentar un 25 % con la entrada en vigor de la exención de visados. Actualmente, entre las ciudades de Rusia y China operan unos 150 vuelos por semana.