Israel viola 393 veces el alto el fuego y mata a 279 gazatíes, según el Gobierno de Gaza

Las "continuas" violaciones del alto el fuego perpetradas por Israel han provocado la muerte de 279 civiles palestinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, denuncia la oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, en un comunicado en el que también hace una petición al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El Ejecutivo gazatí pide al presidente estadounidense, y al resto de actores que median en el conflicto iniciado tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, así como a las partes garantes del acuerdo de alto el fuego y al Consejo de Seguridad de la ONU que adopten medidas "serias y efectivas" para detener los ataques de Israel.

También exhorta a todas esas partes a "frenar la ocupación" y obligar a Israel a cumplir "estrictamente" los términos del acuerdo del armisticio y el protocolo humanitario para, así, garantizar la protección de la población civil.

El Gobierno gazatí, asimismo, detalla que, entre este martes y el pasado 10 de octubre, los ataques de la "ocupación israelí" han adoptado "múltiples formas", incluyendo 113 casos de fuego directo contra civiles, casas, barrios residenciales y tiendas de campañas de personas desplazadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel también ha entrado 17 veces con vehículos a zonas residenciales y agrícolas que se encuentran en la parte palestina de la conocida como 'línea amarilla'; ha perpetrado 174 ataques aéreos, terrestres y de artillería, y ha demolido 85 viviendas e instalaciones civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo ello supone una "grave" violación de los Convenios de Ginebra puesto que "constituye un crimen sistemático" orientado a "expandir la destrucción" y castigar "colectivamente" a la población gazatí, añadió el Ejecutivo del enclave palestino.

Y condenó "enérgicamente" este comportamiento "peligroso" y "agresivo" por parte de Israel.

"La continua perpetración de estas graves violaciones por parte de la ocupación (Israel) amenaza las perspectivas de estabilidad y reafirma ante el mundo que solo una presión internacional sostenida puede obligar a la ocupación a respetar el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", concluye el comunicado del Gobierno controlado por el grupo islamista Hamás.