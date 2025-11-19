Panel creado por Trump recomienda reforzar la Agencia Federal para Manejo de Emergencias

Washington, 19 nov (EFE).- Un panel creado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para evaluar la posible eliminación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) concluyó este miércoles que, en lugar de desaparecer, la agencia debería recibir más poder y autonomía para reforzar la capacidad nacional de respuesta ante desastres.