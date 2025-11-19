Reunión de presidente paraguayo y parlamentarios de Taiwán acuerda profundizar alianza

"Durante el encuentro reafirmamos el excelente estado de nuestras relaciones bilaterales y la voluntad compartida de seguir profundizando nuestra alianza estratégica", afirmó en X el mandatario, cuyo país es el único de Suramérica que tiene relaciones diplomáticas con el Gobierno de Taipéi.

Paraguay y Taiwán tienen lazos diplomáticos desde hace 68 años.

Peña agregó que los proyectos buscan "mejorar la calidad de vida" de ambos pueblos que, según dijo, "comparten una amistad sólida, basada en valores, confianza y una visión de futuro" que seguirán fortaleciendo.

De su parte, la delegación taiwanesa, encabezada por el vicepresidente del Parlamento, Johnny Chiang, del partido opositor Kuomintang (KMT), agradeció a Paraguay "por su firme y continuo apoyo", indicó la embajada de la isla en Asunción en un comunicado.

La delegación está integrada por diputados del gobernante Partido Progresista Democrático (PPD) y de la formación opositora Partido Popular de Taiwán (TPP).

Durante el encuentro, se reafirmó "el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo los lazos de comercio, inversión y cooperación en áreas clave como salud, educación y tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos", agregó el pronunciamiento taiwanés.

Los parlamentarios también se reunieron el martes con el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, en el marco de su visita que, según anticipó el lunes la embajada taiwanesa, tiene el "objetivo de reforzar los lazos de amistad y la cooperación bilateral".