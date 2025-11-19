Una mujer y su hijo heridos críticos en ataque israelí en Gaza detrás de la línea amarilla

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Naser, el ataque tuvo lugar en la zona de Bani Suheila, al este de la localidad de Jan Yunis, ubicada en el sur de la Franja palestina.

Además, fuentes locales indicaron que se reportan de forma diaria explosiones en la zona de Rafah, en el extremo sur de Gaza y controlada totalmente por Israel, supuestamente de las demoliciones de edificios e infraestructuras que llevan allí a cabo las fuerzas israelíes.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, en lo que normalmente el Ejército israelí califica de "terroristas" que estaban más allá de la línea amarilla, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Según indicó este miércoles el Gobierno de Gaza, Israel ha violado 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre y ha matado a 279 gazatíes y herido a más de 652, además de detener "arbitrariamente" a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas.

