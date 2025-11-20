Cuba registra más de 10.000 casos de chikunguña en lo que va de noviembre

El director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, explicó en la televisión estatal que el acumulado de casos de esta enfermedad -entre confirmados y sospechosos- en lo que va de 2025 asciende a 30.726.

“Solo en un día (el miércoles) registramos 627 nuevos casos sospechosos de chikunguña”, afirmó Durán, que volvió a describir el escenario epidemiológico del país de “complejo”.

Cuba designó la semana pasada como “epidemia” el actual brote de arbovirosis (enfermedades transmitidas por mosquitos), con múltiples casos de chikunguña, pero también de dengue y, en menor medida, de oropouche.

Respecto al dengue, Durán especificó que el conjunto de casos este año es de 2.098, con 107 nuevos enfermos detectados la jornada previa.

La cifra total difiere de la manejada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se basa en las estadísticas del Minspa, y que reportó 9.602 casos de dengue entre enero y septiembre (con 115 graves y tres fallecidos).

Durán agregó que el sistema sanitario documentó la víspera un total de 4.708 pacientes con “síntoma febril inespecífico”- la primera señal de dengue o chikunguña-, con el 84,1 % ingresado en sus domicilios.

Según el especialista, 81 personas permanecen en cuidados intensivos, con 18 menores de edad en estado crítico.

La actual crisis económica de Cuba limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos.

El propio Durán reconoció que las cifras oficiales son un subregistro porque un buen número de enfermos no acude a los hospitales.