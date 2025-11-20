Delegaciones de España, Canadá, Japón y Reino Unido, interesadas en irrigación en Perú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló en un comunicado que se trata de la primera de una serie de visitas de campo que permitirán a las delegaciones conocer de primera mano las condiciones técnicas, territoriales y operativas del Proyecto Chinecas, que demandará una inversión de hasta 6.000 millones de dólares, y evaluar los componentes que serán parte del paquete de inversiones priorizadas por el sector agrario.

En esta semana, los equipos técnicos se encuentran recorriendo las principales zonas de intervención, conjuntamente con especialistas del proyecto para recibir información relevante para la presentación de sus propuestas en las siguientes etapas del proceso, añadió la fuente oficial.

Tras la aprobación del estudio de preinversión y la declaratoria de viabilidad del perfil técnico del Proyecto Chinecas, el Ministerio se encuentra habilitado para continuar con su ejecución.

Chinecas es un megaproyecto de irrigación que se ejecutará en Áncash para irrigar 121.000 hectáreas, que permitirá incrementar en alrededor de 2.500 millones de dólares anuales el valor de la producción agroexportadora y generar más de 150.000 nuevos empleos en esta actividad económica, de acuerdo a las estimaciones oficiales.

