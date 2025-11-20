Detienen a 15 personas vinculadas con acciones de violencia en el noroeste de México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó en un comunicado que tras diferentes líneas de investigación ubicaron en el municipio de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a José Socorro ‘N’, identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia.

El sujeto, apuntó la dependencia, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, “entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California”.

En sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que el detenido es identificado como ‘L-12’ y reiteró que se trata de un “objetivo prioritario” para las autoridades.

Mientras en Navolato, también en Sinaloa, tras recibir una denuncia ciudadana, donde reportaban la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, los "agentes del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado, detuvieron a 14 personas, tres de ellas extranjeras, se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora”, precisó la SSPC.

En las acciones, aseveró la Secretaría, participaron también miembros de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y autoridades locales.

En el estado de Sinaloa, y su capital Culiacán, desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró este año como un grupo terrorista, tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas.