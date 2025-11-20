La Unesco premia la iniciativa brasileña Edukatu para promover el consumo responsable

El jurado internacional que lo eligió quiso recompensar a Edukatu por "su modelo de aprendizaje innovador que combina recursos educativos abiertos y acciones concretas", destacó en un comunicado la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

También el amplio alcance que ha conseguido en todo Brasil, lo que favorece que se compartan los conocimientos, pero también "una sana competencia" y la implicación de la comunidad, todo ello garantizando el acceso a centros escolares de zonas desfavorizadas.

En el origen de esta iniciativa está el Instituto Akatu, que en 2013 lanzó Edukatu como una plataforma educativa interactiva dirigida a escuelas de todo Brasil para proponer actividades prácticas, recursos en línea lúdicos y desafíos colaborativos para intentar que los jóvenes reflexionen sobre sus hábitos y busquen soluciones sostenibles.

Hasta ahora, han participado 9.000 escuelas y se han formado 19.000 educadores con este programa que ha llegado a cientos de miles de alumnos.

El premio, que implica 50.000 dólares para cada ganador, se entrega este jueves en una ceremonia en la sede de la Unesco de París. Los otros dos vencedores son la Fundación Pro Eco Azuero de Panamá y un proyecto para preservar el bosque sagrado de Ookpo, dedicado a la divinidad Ondo (Oranyan) mediante la conservación, el ecoturismo y la educación para el patrimonio.