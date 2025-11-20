ONG y partidos opositores denuncian "detención arbitraria" de una adolescente en Venezuela

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo que fue arrestada "luego del allanamiento a la residencia de sus abuelos" y señaló que es "hija de un detenido en enero de 2025 y hermana de un perseguido que vive en el exilio".

Esta organización expresó en la red social X que su detención "resulta alarmante y se suma a un patrón cada vez más extendido de detenciones de familiares de personas perseguidas políticamente".

JEP exhortó a las autoridades a liberar "de inmediato" a la adolescente y garantizar "su bienestar físico y emocional, permitiendo su pronto reencuentro con su familia".

Además, exigió que se informe "públicamente su situación jurídica, su lugar de detención y las condiciones en las que se encuentra, garantizando el acceso a la defensa y el acompañamiento legal adecuado".

También en X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora y nobel de la paz María Corina Machado, dijo que la joven fue detenida por "funcionarios a la orden del régimen la tarde de este 19 de noviembre en la ciudad de Caracas".

El comité alertó a la comunidad internacional de este hecho que, a su juicio, "no solo afecta de manera psicológica, física y emocional a una joven menor de edad, sino que, además, revictimiza a una familia venezolana que ha sido perseguida".

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) advirtió que su "detención arbitraria" es "una violación gravísima de derechos humanos" y demuestra, denunció, que "sigue aumentando la represión".

Este mismo miércoles, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que, según sus registros, la persecución en el país "no se limita a actores políticos", sino que incluye otros "perfiles", como "profesionales, ciudadanos y activistas".

La ONG Foro Penal, que asiste a presos políticos, contabilizaba hasta el 10 de noviembre un total de 882, entre ellos cuatro adolescentes.

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino ciudadanos que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.