Sindicato SEIU respalda a la demócrata Eileen Higgins para la Alcaldía de Miami-Dade

Ambos organismos destacaron en un comunicado el "liderazgo en la expansión de viviendas asequibles, la mejora del transporte público y la defensa de políticas que fortalecen a las familias trabajadoras de Miami".

"Higgins se ha ganado el apoyo de los miembros de SEIU Florida porque comprende los desafíos que enfrentan a diario las familias trabajadoras de Miami y siempre está dispuesta a ayudar", dijo Martha Baker, presidenta de SEIU 1991 y del Consejo Estatal.

En el comunicado recordaron que Higgins apoyó a los profesionales de la salud durante los siete años en los que ejerció como comisionada (concejal) del distrito 5 de Miami (2018-2025).

El SEIU Local 1991 representa a miles de trabajadores de la salud en Miami-Dade, mientras que el SEIU Florida State Council coordina a afiliados en todo el estado.

La candidata a alcaldesa se mostró honrada de contar con ambos respaldos y afirmó que de ser elegida luchará "por salarios justos, lugares de trabajo seguros y oportunidades reales para todas las familias de Miami".

Higgins fue la candidata más votada en la primera fase de las elecciones a la Alcaldía celebradas el pasado 4 de noviembre, con el 36 % de los sufragios.

Pero al no alcanzar el 50 % necesario para ganar en esa primera instancia, acudirá a una segunda vuelta en la que su rival será el republicano Emilio González, quien recibió el 19 % de los votos y cuenta con el apoyo público del presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Las elecciones a la Alcaldía no son partidistas, pero el enfrentamiento entre estos dos aspirantes han convertido los comicios en un termómetro del apoyo demócrata y republicano en Miami, a un año de las elecciones de medio mandato.