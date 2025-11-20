Sofocado un incendio en un mejorador de la estatal petrolera Pdvsa en el este de Venezuela

En un comunicado, la empresa aseguró que el incendio se produjo el miércoles, tras lo que "se activaron, de manera inmediata, las brigadas de emergencia de Pdvsa y los organismos de control" de la región costera, los cuales aplicaron "protocolos de seguridad industrial".

La estatal ordenó conformar un comité de investigación para determinar las causas y descartar "un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela", sin mencionar a alguien en concreto.

Además, Pdvsa aseguró que no habrá interrupción alguna "de los procesos productivos de la industria, gracias a los planes de contingencia y previsión establecidos, por lo que mantiene sus operaciones".

La estatal venezolana reafirmó "su compromiso con la seguridad industrial, la integridad de sus trabajadores y la protección ambiental".

Recientemente se registró un incendio en un complejo petroquímico también en Anzoátegui que ameritó, según los bomberos, la atención médica de unas 41 personas y la evacuación de unos 210 habitantes de zonas aledañas.