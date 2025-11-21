El argentino Santiago Esteves escapa a los tópicos del 'thriller' en 'Los renacidos'

La cinta, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Shanghái y en el Santiago Festival Internacional de Cine en Chile, compite en la ciudad española por el Colón de Oro en la Sección Oficial.

Se trata de película que "trabaja el género policial, el 'thriller' en relación con un drama familiar que es la historia de dos hermanos que ponen en marcha un negocio que consiste en ayudar a personas a falsear su propia muerte", dijo Esteves a EFE.

"Ese es un poco el chiste de la película; su padre creó una empresa para poner en escena la muerte de personas que se encuentran al límite, en situaciones de deudas o de problemas con la ley... desapareciendo para el Estado y para los familiares; y todos creen que uno murió para poder empezar una vida en otro lado", señaló.

Es, añadió, un servicio "extremadamente costoso y muy artesanal" que le permitió "inventar todo un procedimiento que hace original y divertida la experiencia de un 'thriller' escapando de los tópicos del género".

La idea para hacer la película, según apuntó, "nació de una noticia de radio que oí con el propietario de una funeraria en la que le hacían las preguntas de todas las cosas ocultas del negocio, y a mí me pareció un muy buen punto de partida... Los protagonistas, en lugar de robar un banco o una joyería, lo que hacen es trabajar esta idea de farsa".

Y, tras ella, entra en escena la muerte: "Un punto de partida que me resonó mucho, quizá también porque Mendoza, como provincia, que es donde ocurre la película y de donde yo soy oriundo, tiene una tradición muy religiosa; por lo que esta idea, de alguna manera, de falsear ciertos rituales sagrados me resultaba bastante movilizador".

Está ambientada también en "el paso fronterizo entre Argentina y Chile, un paso de características espectaculares, situado a 4.500 metros de altura rodeado por la cordillera milenaria".

"Con todos esos elementos más la idea de hacer una película de hermanos y construir un drama familiar se armó la película", indicó.