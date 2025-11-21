El Ejército israelí dice haber matado a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah

"Hace poco, tropas de las FDI identificaron a cinco terroristas que surgieron de infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah, al este de la Línea Amarilla", afirma la nota del Ejército.

El comunicado castrense sostiene que los cinco milicianos salieron de un túnel y se acercaron a sus tropas "representando una amenaza inmediata", tras lo que fueron "eliminados" por soldados de la brigada Nahal.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, "varios terroristas" abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.

Los bombardeos resultaron en la muerte de 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes -según datos de Sanidad gazatí- han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles. Estos ataques se produjeron tras la muerte de algún soldado israelí o debido a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.546 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.833 han resultado heridos.