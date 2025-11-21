El oficialismo busca postular al titular del Comité Olímpico a la alcaldía de Asunción

El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, que también milita en la misma facción oficialista, y el propio Pérez, confirmaron haber conversado con Cartes y con Peña acerca de la intención para postular al presidente del COP a la alcaldía capitalina.

Alliana indicó que Pérez es una figura de la que "se habla mucho" por su "coloradismo" y su capacidad de gestión al frente del comité olímpico.

"Creemos que sería una figura interesante para poder llevar los destinos de la municipalidad de Asunción, pero es una cuestión que todavía se está conversando", añadió el vicepresidente.

Previamente, Pérez confirmó -a la radio ABC Cardinal- haber abordado el tema, pero aclaró que "todavía no es una decisión tomada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, indicó que pretende buscar su reelección al frente del comité hasta 2030, en una asamblea de esa entidad prevista para el próximo 17 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario agregó que también tiene en mente asumir la organización de los Juegos Panamericanos de 2031, que se celebrarán en Paraguay.

Bajo la administración de Pérez, Paraguay celebró los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y consiguió que Asunción fuera elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031, en lugar de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói.

Antes de las municipales de 2026, los partidos, movimientos políticos y concertaciones deberán celebrar, el 7 de junio del próximo año, unas votaciones internas simultáneas de las que saldrán los candidatos para las elecciones locales.