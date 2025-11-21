Ministro de economía argentino desmiente supuesto rescate financiero de bancos de EE.UU.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión”, aseguró el funcionario en sus redes sociales al hacerse eco de las publicaciones en la prensa local sobre la información del medio estadounidense.

El artículo del WSJ publicado este jueves afirmó que una propuesta inicial de financiamiento por unos 20.000 millones de dólares había sido reducida a un préstamo de corto plazo por 5.000 millones, tras gestiones con entidades como J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup.

El diario estadounidense sostuvo que la alternativa evaluada por los bancos consistía en una operación de recompra mediante la cual Argentina entregaría un portafolio de inversiones como garantía a cambio de dólares, con el objetivo de afrontar un vencimiento de alrededor de 4.500 millones de dólares en enero.

Según el WSJ, los bancos esperaban definiciones del Departamento del Tesoro sobre las garantías que podrían llegar a usar para cubrirse de eventuales pérdidas y advertían riesgos si el país no conseguía emitir nuevos bonos para cancelar la operación meses después.

La desmentida de Caputo contrasta con sus propias declaraciones a la emisora LN+ del pasado 23 de octubre, tres días antes de unas elecciones legislativas clave, cuando afirmó que se encontraban trabajando en "otra facilidad por otros 20.000 millones", que había sido informada previamente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como una “solución del sector privado” para los próximos vencimientos de deuda argentina.

El WSJ también mencionó que Estados Unidos transfirió a Argentina unos 900 millones de dólares en “derechos especiales de giro” del FMI y que el Tesoro estadounidense había brindado un fuerte respaldo político al Gobierno de Milei.

“El gobierno de Estados Unidos mantiene plena confianza en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo con los principios fundamentales mientras trabajan para ‘Hacer a la Argentina Grande Otra Vez’”, señaló un portavoz del Tesoro citado por el medio.

En paralelo, exfuncionarios del Tesoro estadounidense cuestionaron “la falta de transparencia” del apoyo financiero otorgado a Argentina.

“Básicamente no hay información sobre cómo se está utilizando ese dinero”, dijo al WSJ Brad Setser, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores y exsecretario adjunto del Tesoro durante la administración Obama, quien consideró “inusual” el manejo de fondos aportados por contribuyentes estadounidenses.

Milei acordó este año un nuevo programa por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que -sumado a otras obligaciones-, ha llevado al país al mayor endeudamiento externo de su historia.

En octubre pasado, el Gobierno ultraderechista de Milei firmó, además, un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hasta 20.000 millones de dólares y recibió el apoyo explícito del presidente Donald Trump durante el proceso electoral.

El pasado 14 de noviembre, Argentina y Estados Unidos establecieron un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarcará desde bienes agrícolas e industriales y minerales críticos hasta comercio electrónico.