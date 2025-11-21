Venezuela dice que maniobras militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago son una "agresión"

"Triste es que el Gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos", dijo Padrino López en un video compartido en redes sociales.

El funcionario sostuvo que los ciudadanos de la isla caribeña están disgustados y perturbados por la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos para seguir sus ejercicios militares que, a su juicio, son "completamente deliberados para amenazar a Venezuela".

La Unidad 22 de Expedición Marina intensificó sus prácticas en el país caribeño entre el 16 y 21 de noviembre.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.

El lunes, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar "hipotecó" Trinidad y Tobago para "amenazar a Venezuela", al "alojar a una fuerza militar frente" a la nación suramericana.

Maduro aseguró que, sin embargo, a la jefa del Gobierno trinitense "le va a ir muy mal", por lo que tachó de "pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región".

Por su parte, Persad-Bissessar defendió que los ejercicios forman parte de una alianza de seguridad "profunda y duradera" con Washington que, asegura, ha contribuido a reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y que ha mejorado la preparación de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago.

Los ejercicios militares se enmarcan en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) entre ambos países, que fue renovado en diciembre de 2024.

Persad-Bissessar insistió en redes sociales que "el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela".