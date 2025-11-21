Von der Leyen y Costa reiteran a Zelenski que Ucrania debe tener voz en el plan de paz

"Desde el primer día, Europa ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa. Hemos estado trabajando por una paz justa y sostenible con Ucrania y para Ucrania, junto con nuestros amigos y socios. Hoy hemos debatido la situación actual y tenemos claro que no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania", dijeron ambos líderes europeos en redes sociales tras hablar con Zelenski.

El plan de 28 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para Ucrania, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú.

Von der Leyen y Costa anunciaron que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE presentes en Johannesburgo para la cumbre del G20 se reunirán este sábado en los márgenes de la reunión para hablar de la situación y que también lo harán los que se desplacen a Angola para la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana los próximos 24 y 25 de noviembre.

Trump anunció este viernes un ultimátum para que Zelenski acepte el plan antes del próximo jueves 27 de noviembre. Aunque según las filtraciones el plan fue negociado entre Estados Unidos y Rusia, la Casa Blanca sostiene que ha conversado "por igual" con Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario ucraniano advirtió este viernes que el país se enfrenta a "elecciones muy difíciles" entre "perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave" y acordó con sus principales socios europeos coordinar posiciones para negociar con Estados Unidos el documento presentado por Washington como punto de partida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras un encuentro de los ministros europeos de Asuntos Exteriores este jueves en Bruselas, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, insistió en que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a los ucranianos y los europeos e incluir concesiones por parte de Rusia, que hasta ahora "no hemos oído".