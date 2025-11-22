Al menos ocho fallecidos al volcarse un autobús en la zona costera de Ecuador

La institución agregó que otras dieciséis personas recibieron atención médica en los hospitales de las localidades de Chone y Flavio Alfaro, aunque no precisó su estado de salud.

Asimismo, reportó que, por otro autobús volcado también en Manabí, cinco personas resultaron heridas.

Los dos accidentes se suman a otros registrados este mes, entre ellos uno ocurrido el 16 de noviembre en la provincia andina de Bolívar, donde 21 personas murieron y 40 resultaron heridas al precipitarse un autobús por una ladera.

Un día después, dos personas fallecieron cuando un camión cayó a un abismo en la provincia andina de Chimborazo.

A excepción de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la movilidad y la siniestralidad, Ecuador registró entre 2019 y 2023 más de 20.000 accidentes de tránsito anuales y más de 2.000 fallecidos cada año, lo que lo sitúa con la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).