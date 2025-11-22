ANP pide ayuda internacional frente a los ataques de los colonos israelíes en Cisjordania

En un comunicado oficial, este departamento denunció que "los ataques terroristas perpetrados hoy por milicias de colonos en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón forman parte de una peligrosa y continua escalada dentro de una política sistemática destinada a aterrorizar y crear un entorno hostil que facilite los planes de limpieza étnica y desplazamiento forzado".

Los ataques, denuncia la nota, incluyeron agresiones directas contra civiles, incendios provocados y vandalismo de viviendas, destrucción de propiedades e incursiones en zonas residenciales.

El Ministerio responsabilizó al Gobierno israelí de las repercusiones de las incursiones, afirmando que "sus políticas extremistas alientan a los colonos a cometer más crímenes y alimentan la violencia organizada y el terrorismo contra nuestro pueblo en ciudades, pueblos y campos de refugiados palestinos".

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas y vinculantes para detener la escalada de violencia "por medios jurídicos y diplomáticos".

Este viernes, medios israelíes reportaron que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió en deliberaciones internas que, si no se aborda la violencia de los colonos en Cisjordania, se corre el riesgo de limitar la capacidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.

"Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9.600 ataques de este tipo. Alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15 % del total", indicó el organismo de la ONU en un comunicado.