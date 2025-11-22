El Festival Iberoamericano de Huelva entrega los premios paralelos de su 51 edición

El XXXI Premio Manuel Barba al Mejor Guión, otorgado por la Asociación de la Prensa de Huelva, recayó en 'Un mundo para mí', de Alejandro Zuno (México), mientras que el Premio Radio Exterior de España fue para 'Aún es de noche en Caracas', de la que el jurado, compuesto por Adela Mac Swiney, Elio Castro y Teresa Montoro, reconoció su retrato de la realidad venezolana a través de la resistencia íntima de una mujer frente al colapso político y social, poniendo el foco en la violencia institucional, la desigualdad y la persistencia de la dignidad.

El Premio de la Prensa Iberoamericana, otorgado por los asociados de Periodistas Iberoamericanos de Cine (PIC), ha decidido distinguir la película 'Un futuro brillante' (2025), de la uruguaya Lucía Garibaldi.

El jurado —integrado por Ninoska Dávila (Venezuela), Sayo Hurtado (Perú), Francisco Sánchez Pintado (España), José Rafael Sosa (República Dominicana) y Pedro Paunero (México)— destacó del filme “su mirada distópica construida desde un retrato íntimo y sutil, que combina humor negro y observación social”, así como su capacidad para revelar “la vulnerabilidad de sus personajes” mediante una puesta en escena contenida y de “voz profundamente personal”.

De forma excepcional, el jurado otorgó además una Mención Especial a la colombiana 'Noviembre', de Tomás Corredor, por “asumir riesgos artísticos, sociales y técnicos” al representar “uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de Colombia desde la atmósfera claustrofóbica de un cuarto de baño”.

El Premio Corazón Roto que entrega la Asociación Cardiaca Nuevo Camino Para el Corazón Onubense (ANCCO) distinguió a Doce Lunas, de Victoria Franco, por mostrar, con gran verdad emocional, cómo la pérdida y la soledad pueden quebrar la vida cotidiana y, al mismo tiempo, impulsar un proceso de reconstrucción personal. El jurado subrayó la fuerza del viaje interior de Sofía, símbolo de quienes atraviesan el dolor en silencio.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega otorgó su Premio a la Mejor Fotografía de Largometraje también a 'Doce Lunas', valorando el uso expresivo del blanco y negro, la composición y la iluminación al servicio del estado emocional de la protagonista.

En la categoría de Mejor Fotografía en Cortometraje, el mismo centro premió 'Sexo en los 70', por el cuidado en sus encuadres y elementos compositivos, así como por la utilización de una iluminación tenue y un destacado trabajo del color para acompañar el arco del personaje.

El jurado del IES Pablo Neruda concedió su Premio al Mejor Largometraje a 'Aún es de noche en Caracas'. Los estudiantes Andrea Amarillo, Aarón Galdámez y Ana Sol Salazar destacaron su fidelidad y crudeza para reflejar la crisis venezolana y su riqueza técnica y compositiva.

En lo que respecta al Mejor Cortometraje Nacional, este centro educativo ha premiado a 'Estela', de Manuel Sicilia, elegido por las alumnas Estrella Gómez, Verónica Gómez y Candela Pérez por la emotiva visibilidad que ofrece sobre el esfuerzo de padres que apoyan los sueños de sus hijos y por el trabajo que implica la animación.

El premio paralelo que otorga la Casa de Iberoamérica reconoció a 'Noviembre', dirigida por Tomás Corredor. El jurado presidido por Tito Cordero Manhualaya valoró su profunda mirada sobre la Toma del Palacio de Justicia, su reflexión sobre la memoria histórica y la identidad, y la capacidad del filme para ofrecer una visión humana y transfronteriza del presente iberoamericano, destacando además su excelente dirección.

Finalmente, el Premio Queer Camilo 2025, otorgado por EL FOC Cultura con Orgullo y fallado por Lorena Martín, Luis Ortiz-Abreu y Nacho Rivera, distinguió a 'Un mundo para mí' (México), de Alejandro Zuno, por plantear un potente debate ético sobre la intersexualidad en el seno de una familia joven y por la calidad de sus interpretaciones y su fotografía.