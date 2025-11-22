La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 51 % de Cuba este sábado

Los prolongados cortes responden a la crisis energética en la isla caribeña, agravada desde mediados del año pasado y que ha generado además cinco apagones nacionales en el último año.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.665 MW frente una demanda pico de 3.280 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.615 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.685 MW.

Actualmente, cinco de las dieciséis unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimiento y 90 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena de las mismas están inoperativas por déficit de lubricante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.