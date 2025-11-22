Macron dice que toda iniciativa de paz es buena pero pide que incluya disuasión para Moscu

"Toda iniciativa que tienda hacia la paz es buena; ahora sabemos en qué condiciones es aceptable", afirmó Macron en declaraciones a la prensa en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo.

El presidente francés reiteró que los europeos están "a favor de una paz justa y duradera para los ucranianos" y una paz "que tenga en cuenta todos los elementos de seguridad para los europeos" .

Para Macron, los "elementos sobre la limitación del formato del ejército ucraniano", presentes en el plan de paz estadounidense, son uno de los puntos de fricción para la "soberanía" de Ucrania.

El jefe de Estado galo lamentó que el plan de paz estadounidense para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia no haya "sido negociado con los europeos" .

El presidente francés considera que se trata de un error, ya que "los activos rusos congelados están en manos de los europeos", "la integración de Ucrania en la Unión Europea está en manos de los europeos " y "lo que hace la OTAN está en manos de los miembros de la OTAN".

"Muchas cosas no pueden ser simplemente una propuesta estadounidense; requieren una consulta más amplia", recalcó Macron.

El presidente francés abogó también por incluir elementos disuasorios para Rusia.

En ese sentido, advirtió que "si no hay elementos disuasorios, los rusos volverán y traicionarán sus promesas. Lo hemos visto en varias ocasiones", recordó al incidir en la mala fe del Kremlin, dado que Ucrania lleva manifestando su disposición a un alto el fuego desde marzo. "Es Rusia la que siempre ha dicho que no", dijo.

Por último, Macron avanzó que países que apoyan a Ucrania y conocidos como la Coalición de Voluntarios se reunirán por videoconferencia el martes por la tarde para discutir el plan estadounidense para poner fin al conflicto.

"Tendremos una reunión el martes por la tarde para coordinar este punto y revisar los avances logrados durante las negociaciones en Ginebra durante los próximos días", señaló.