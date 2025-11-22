Mueren dos civiles en Rusia a causa de un ataque con drones ucranianos

"Con profundo pesar, informo que dos personas murieron en un accidente de drones en Syzran. Dos personas resultaron heridas. Están recibiendo la asistencia médica necesaria", comunicó Fedorishchev a través de sus redes sociales.

El gobernador concretó que el ataque afectó a una empresa industrial y que el objetivo era infraestructura energética.

"Se llevó a cabo un ataque con drones enemigos contra empresas industriales de la región de Samara. El enemigo tuvo como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque", explicó.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que durante la madrugada derribaron 15 drones en esta misma región y otros 15 en la vecina de Sarátov, que se encuentran a alrededor de 750 kilómetros al sureste de Moscú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, Defensa asegura que derribaron más drones ucranianos en la región de Rostov (16), además de otros 13 en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El parte castrense indica que durante la noche fueron interceptados un total de 69 drones sobrevolando también las regiones de Volgogrado, Kursk, Vorónezh, Bélgorod y Briansk.

Ayer, en el mismo intervalo de tiempo, Rusia aseguró haber destruido 39 drones ucranianos.