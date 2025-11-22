Starmer se reunirá con aliados en Sudáfrica para abordar el plan de EE.UU. sobre Ucrania

En un comunicado divulgado hoy por su residencia del 10 de Downing Street, el jefe del Gobierno británico indicó que los aliados analizarán cómo fortalecer ese plan y conseguir un alto el fuego.

"Una y otra vez, Rusia finge tomarse en serio la paz, pero sus acciones nunca están a la altura de sus palabras. Esta semana, hemos visto el envío de casi 1.000 drones rusos y 54 misiles guiados de precisión contra Ucrania, mutilando a personas inocentes, incluyendo niños y ancianos", señaló el primer ministro en la nota.

"Nadie desea la paz más que el pueblo ucraniano. No ha pasado un solo día en esta guerra sin que Ucrania haya exigido a Rusia que ponga fin a su invasión ilegal, retire sus tanques y deponga las armas", agregó.

Starmer afirmó que Ucrania ha mostrado su disposición a negociar mientras Rusia ha continuado su ofensiva, por lo que consideró necesario "trabajar juntos, tanto con Estados Unidos como con Ucrania, para asegurar una paz justa y duradera de una vez por todas. Seguiremos coordinando estrechamente con Washington y Kiev para lograrlo."

"Sin embargo, no podemos simplemente esperar la paz; debemos esforzarnos al máximo para asegurarla. Debemos cortar los flujos financieros del (presidente ruso, Vladímir) Putin.", puntualizó.

El plan de paz diseñado por EE.UU. con Rusia pide a Kiev, según los medios, que limite su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, que descarte entrar en la OTAN y que se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa.

Washington ha dado de plazo a Kiev hasta el próximo jueves para que acepte el acuerdo de paz.