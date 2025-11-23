El Gobierno venezolano llama a participar en la cuarta elección de proyectos comunales

"Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que, siendo esta la última consulta de este año 2025, salgamos a participar con mucha fuerza", manifestó el ministro para las Comunas, Ángel Prado, en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Entre los proyectos a votar está la dotación de tanques de agua, la sustitución de cilindros de gas doméstico, el reemplazo de tuberías, la instalación o mejoras de alumbrado público, la compra de pinturas para fachadas de edificios y casas y otros similares, según una página que habilitó el Consejo Nacional Electoral.

Prado explicó que en esta votación, en la pueden participar personas que sean mayores de 15 años y residan en el territorio comunal, el primer y segundo proyecto con mayor respaldo obtendrán financiamiento automático de parte de Estado

"Nuestro pueblo tiene esta herramienta que, de manera directa, es un trabajo que realizan con el Gobierno nacional, porque no hay intermediarios a la hora de las transferencias, los recursos", explicó el funcionario venezolano.

Para estas elecciones, se han habilitado 9.963 mesas en 8.630 centros de votación. Esta jornada contará con 79 observadores internacionales de Estados Unidos y otros países de Latinoamérica y Europa, según dijo el ministro para las Comunas, aunque no precisó quiénes son.

El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular en la que fueron seleccionados 5.336 proyectos para los jóvenes del país.

Ese mismo día se eligieron 335 alcaldes y 2.471 concejales, la mayoría en manos del chavismo, tras la negativa de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de participar en los comicios locales, al denunciar fraude en las presidenciales de julio del año pasado, en los que el ente electoral proclamó como ganador a Maduro.

La primera consulta tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares.