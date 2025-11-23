La ola de frío deja nieve en varios puntos de Francia, como en París, pero pierde fuerza

Según 'Méteo France', solo dos de los 96 departamentos de la Francia metropolitana estaban bajo vigilancia 'naranja', la segunda más grave en una escala de cuatro, debido al hielo. Estos departamentos son Cantal y Puy-de-Dôme, situados en el centro de Francia, en la zona montañosa del Macizo Central.

En la región de París de Isla de Francia, la más poblada con 12 millones de habitantes, la nieve cuajó en ciertas zonas y llegó al alcanzar entre 1 y 4 centímetros de altura.

De la capital París circularon varias imágenes de la noche del sábado y la madrugada de este domingo que reflejaban unas copiosas precipitaciones de nieve.

Por precaución, los servicios de autobuses fueron suspendidos, aunque esta mañana ya habían retomado su actividad normal, informó el operador RATP.

Las temperaturas más bajas de la jornada están al norte de la capital y al este, en ciudades como Estrasburgo (-7°C) y Belfort (-6°C), un contraste con toda la fachada Atlántica del país, con 13 grados en Quimper (Bretaña) o 14 en Biarritz, junto a la frontera española.

Las temperaturas han sido, durante el fin de semana, entre 4 y 6 grados inferiores a las normales en esta época del año, pero Météo France aclaró que episodios de este tipo son habituales, aunque tiendan a ser menos fríos, de menor duración y menos frecuentes que en el pasado a causa del cambio climático.

A ese respecto, recuerda que olas de frío como ésta se produjeron a la misma altura del año en 2005, 2007, 2010 y 2013, y otras mucho más intensas en 1998, 1988 o en 1956.

En noviembre de 2010 el termómetro llegó a bajar a -15 grados en la ciudad de Orléans, -9 en Colmar, -6 en Caen o -5 en Aviñón.