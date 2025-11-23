La subasta forzosa de 125 obras del magnate Kazuo Okada cierra en 88 millones de dólares

El rey indiscutible de la sesión fue 'Fukagawa no yuki', el monumental panorama nevado de Kitagawa Utamaro (1754-1806).

Tras ocho minutos de tensión y más de treinta pujas, un coleccionista japonés privado se lo llevó por 55,2 millones de dólares hongkoneses (7,1 millones dólares estadounidenses ó 6,5 millones de euros), récord mundial absoluto para el maestro del bijin-ga y para cualquier obra ukiyo-e.

Apenas unos lotes después, 'La Gran Ola' de Katsushika Hokusai (1760-1849) volvió a demostrar su poder iconográfico al ser adjudicada por 21,72 millones de dólares hongkoneses (2,79 dólares estadounidenses ó 2,58 millones de euros), casi el triple de su estimación inicial y un nuevo récord para el artista en xilografía.

China no se quedó atrás. El 'Fanglei ritual del clan Ya Yi' (siglos XIII-XI a.C.) multiplicó por diez su precio y cerró en 38,8 millones de dólares hongkoneses (4,9 millones de dólares estadounidenses ó 4,6 millones de euros).

Le siguieron un refinado 'Jarrón celadón boca de loto' Yongzheng por 30,87 millones de dólares hongkoneses (3,96 millones de dólares estadounidenses ó 3,67 millones de euros) y un delicadísimo 'Cuenco de palacio azul y blanco' Chenghua por otros 22,33 millones de dólares hongkoneses (2,87 millones de dólares estadounidenses ó 2,65 millones de euros).

Completaron el podio un espectacular 'Tanqiuping doucai bajixiang' Qianlong vendido por 33,92 millones de dólares hongkoneses (4,36 millones de dólares estadounidenses ó 3,79 millones de euros) y un raro 'Aguamanil en forma de halcón' sancai Tang subastado por 22,94 millones de dólares hongkoneses (2,95 millones de dólares estadounidenses ó 2,56 millones de euros).

En una sola tarde, Hong Kong recordó al mundo que cuando las grandes obras maestras asiáticas salen al mercado, da igual que sea una subasta voluntaria o judicial, los compradores del continente están dispuestos a todo por recuperar su patrimonio.