Ministro de Defensa israelí, tras atacar Beirut: Israel "cortará la mano" a sus amenazas

"Seguiremos actuando con contundencia para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel. A cualquiera que levante la mano contra Israel se le cortará la mano" reza el comunicado de Katz.

"El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y yo estamos decididos a continuar con la política de máxima seguridad en el Líbano y en cualquier otro lugar", agregó el ministro.

El Ejército israelí realizó este domingo un bombardeo en los suburbios de Dahye, al sur de la capital libanesa, donde dos proyectiles causaron múltiples heridos y daños considerables a automóviles y edificios, según recogió la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó en un comunicado que el objetivo del ataque era el jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Ali Tabatabai, quien supuestamente lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ataque directo se produjo pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde esa fecha, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, detalló el jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Tabatabai fue designado por el departamento de Estado de EE.UU. como 'Terrorista Global Especialmente Designado' en 2016.

El Gobierno de Washington ofrece, según consta en la página web Rewards for Justice, hasta 5 millones de dólares por información sobre Tabatabai.

Hasta el momento, el grupo chií no se ha pronunciado tras este último ataque.

El último bombardeo contra esta zona tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

La mañana de este domingo, las fuerzas armadas israelíes ya habían matado a una persona en otro bombardeo contra un vehículo en Aita al Shaab (sur del Líbano), según la ANN, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques, algo que dijo debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.